A Milano, il Partito Democratico ha organizzato un incontro per parlare di come affrontare la transizione energetica. I dirigenti hanno spiegato che il loro obiettivo è promuovere le energie rinnovabili, ridurre i costi e aiutare famiglie e imprese. Hanno anche sottolineato che lo sviluppo tecnologico e digitale deve diventare una parte centrale di una politica industriale più forte, che finora l’Italia non ha ancora abbastanza messo in campo.

Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Il Partito Democratico vuole affrontare e governare la sfida della transizione energetica attraverso la diffusione delle energie rinnovabili, la riduzione dei costi e la tutela di famiglie e imprese, lo sviluppo tecnologico e digitale come parte essenziale di una politica industriale che oggi manca al Paese. Per ragionare su questi temi il Gruppo Pd alla Camera dei Deputati ha promosso il summit Accendere il futuro, una giornata di studio, confronto con il mondo delle imprese, dell'associazionismo e delle istituzioni". Lo rende noto il Pd. "L'incontro, che si aprirà alle 9. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Pd: 'Accendere il futuro', a Milano summit sulla transizione

