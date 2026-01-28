Pavia spari alle vetrine di tre bar in centro | i due autori della rappresaglia puniti col Daspo Willy di un anno

A Pavia, nel cuore della città, due uomini hanno sparato alle vetrine di tre bar. La polizia li ha individuati e, oggi, li ha colpiti con il Daspo Willy, che li obbliga a stare lontani dai locali per un anno. La scena si è svolta due settimane dopo l’accaduto, e ora si cerca di mettere fine a questa escalation di violenza.

Pavia, 28 gennaio 2026 – Due settimane dopo gli spari contro le vetrine di tre bar nel centro storico pavese, la polizia ha eseguito due " Daspo Willy " nei confronti dei presunti responsabili. Nella stessa giornata dello scorso 14 gennaio, le immediate indagini della squadra Mobile avevano portato all'identificazione di una donna ucraina 33enne e del compagno italiano 35enne, accusati di danneggiamento aggravato per i colpi esplosi con una pistola 'soft-air". I provvedimenti . Oggi, mercoledì 28 gennaio, è stato reso noto con comunicato stampa che il questore ha emesso i provvedimenti di divieto di accesso alle aree urbane, noti come " Daspo Willy ".

