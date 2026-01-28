Paura in Istria | colpi d' arma da fuoco contro un conoscente arrestato

Una sparatoria ha scosso l’Istria, quando un uomo ha sparato contro una persona che conosceva. Per fortuna, nessuno è rimasto ferito. La polizia ha arrestato il sospettato, ora accusato di tentato omicidio. L’episodio ha fatto scattare un’indagine per capire cosa sia successo davvero.

Si tratta di un quarantenne residente a Malija, a nord delle saline di Sicciole. L'uomo è stato fermato dagli agenti della questura di Capodistria nella mattinata dello scorso 26 gennaio. Nessuno è rimasto ferito Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma l'episodio ha innescato una denuncia per tentato omicidio. Lo scorso 26 gennaio in Istria, più precisamente nell'abitato di Malija, nella zona a nord delle saline di Sicciole, è andato in scena un vero e proprio far west. Un quarantenne residente nella frazione ha esploso numerosi colpi d'arma da fuoco contro un coetaneo, intervenuto a seguito di una lite che si stava consumando nel suo stesso condominio.

