Paura e odio Meccanismo da evitare

Questa mattina Brescia ha ricordato l’Olocausto con diversi eventi. La città ha voluto mantenere vivo il ricordo delle leggi razziali e delle atrocità di quegli anni, per evitare che simili tragedie si ripetano. La Giornata della Memoria si è svolta tra testimonianze, incontri e momenti di riflessione pubblica, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

Dalla paura del diverso alle leggi razziali fino al crimine dell'Olocausto. Anche Brescia ha celebrato la Giornata della Memoria, con numerosi appuntamenti, per non dimenticare. "Ricordare ciò che è stata la Shoa – ha spiegato Manlio Milani, presidente di Casa della memoria, coordinatrice delle iniziative insieme al Comune di Brescia –, in tutta la sua violenza esercitata dall'uomo verso altri uomini, serve per saperla leggere perché i meccanismi che l'hanno prodotto non si ripetano". A spiegarlo, agli studenti e alle studentesse che hanno partecipato all'incontro in San Barnaba, è stato il professor Frediano Sessi.

