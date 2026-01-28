paura ad asti uomo non vede la barriera del passaggio a livello ferroviario e la abbatte scatta la sanzione

Un uomo ad Asti ha travolto la barriera di un passaggio a livello ferroviario, senza rendersene conto. La barriera è stata danneggiata e il conducente è stato sanzionato per aver causato danni e aver ignorato la segnaletica. Nessuno si è fatto male, ma l’episodio ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza ai passaggi a livello.

Un automobilista è stato sanzionato per mancato rispetto della segnaletica e danneggiamento delle barriere di un passaggio a livello ferroviario. L’episodio si è verificato in via Tagliamento, ad Asti, dove la barra di sicurezza è stata abbattuta causando l’interruzione del corretto funzionamento dell’impianto. L’intervento della Polizia di Stato ha permesso di individuare il responsabile e di ripristinare la sicurezza nella zona. Paura in un passaggio a livello ad Asti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’incidente si è verificato recentemente in Asti, precisamente in via Tagliamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

