Patto per la salute mentale | giovedì un incontro al DSM

Giovedì alle 17:30 si terrà un incontro al Dipartimento di Salute Mentale di Taranto, nell’ex Ospedale Vecchio. L’obiettivo è discutere del Patto per la salute mentale, un accordo tra istituzioni e professionisti per migliorare i servizi e l’assistenza. La sala conferenze al primo piano sarà il luogo di confronto tra medici, operatori e cittadini interessati. L’appuntamento si inserisce in un percorso di attenzione concreta ai problemi di salute mentale che coinvolge la città.

Tarantini Time Quotidiano Giovedì 29 gennaio, alle ore 17:30, presso la Sala Conferenze al primo piano della sede del Dipartimento di Salute Mentale a Taranto (all’ex Ospedale Vecchio in via SS. Annunziata), si terrà un incontro tra esperti, istituzioni, stakeholders e cittadini interessati per la Stesura del Patto per la Salute Mentale. Organizzato dal DSM ASL Taranto, in collaborazione con il Comune di Taranto, l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” e il CSV Taranto, l’incontro, dopo il percorso di incontri effettuati “in rete” nel 2025, si pone l’obiettivo di concretizzare proposte, attitudini e impegni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Patto per la salute mentale: giovedì un incontro al DSM Approfondimenti su Salute Mentale Patto per la salute al Forum Risk: assalto al Palaffari per il debutto. Oggi arrivano tutti gli assessori regionali Sesso orale al fidanzato in carcere, la psicoterapeuta: “Intimità non premio ma diritto alla salute mentale” La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Salute Mentale Argomenti discussi: Verso un nuovo patto per la salute: famiglie sotto pressione. Il XXI Rapporto Sanità del CREA; Nasce il Patto per la tutela della salute mentale dei bambini; Al via il Patto per il sistema dell’emergenza-urgenza tra la Regione e le organizzazioni di volontariato regionali Anpas, Croce Rossa e Misericordie; Nasce il patto per la tutela della salute mentale dei bambini, siglato accordo Telefono azzurro-Misericordie d'Italia. Un patto per la tutela della salute mentale dei bambini in Italia e nel mondoPresentato a Roma il protocollo tra Telefono Azzurro, Fondazione Child e Confederazione Nazionale delle Misericordie d’Italia per sostenere i più piccoli e le loro famiglie ... rainews.it Nasce il patto per la salute mentale dei bambiniIl Protocollo d'intesa è firmato da Sos Il Telefono Azzurro e la Confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia ... corrieredellacalabria.it L’assessore alla Salute, Fabi, durante la presentazione del ’Patto tra Regione e organizzazioni di volontariato’ - facebook.com facebook Guerra e diritti violati, allarme salute mentale: un Patto per i bambini x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.