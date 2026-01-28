Patriot Samp T o David’s Sling? Il dilemma di Tallin sulle difese anti-missile

L’Estonia sta valutando se acquistare il sistema Patriot o il sistema David’s Sling per rafforzare la propria difesa anti-missile. La decisione arriva in un momento di crescente preoccupazione tra i Paesi baltici, che vogliono aumentare gli investimenti militari dopo l’invasione russa dell’Ucraina. La scelta sarà decisiva per rafforzare la protezione aerea e rispondere alle nuove minacce.

L’Estonia si prepara a compiere una scelta strategica sul rafforzamento della propria difesa aerea e missilistica, inserendosi nel più ampio sforzo dei Paesi baltici volto ad aumentare gli investimenti militari dopo l’invasione russa dell’Ucraina del 2022. Le autorità di Tallinn intendono selezionare il sistema da acquisire entro la fine di marzo 2026, con un budget che può arrivare fino a un miliardo di euro. Il processo di valutazione è gestito dall’Estonian Centre for Defence Investments, l’ente responsabile degli appalti militari del Paese, che ha avviato le necessarie analisi tecniche e operative. 🔗 Leggi su Formiche.net

