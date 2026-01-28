Passerella tardiva di Meloni a Niscemi opposizioni alla carica | i fondi stanziati non bastano si usino quelli per il Ponte

Meloni ha fatto tappa a Niscemi con parecchio ritardo rispetto ai piani. Le opposizioni non le hanno risparmiato critiche, dicendo che i fondi stanziati non sono sufficienti e chiedendo di usare quelli destinati al Ponte. La visita si è trasformata in un’occasione per mettere in discussione le priorità del governo, già sottolineata da Matteo Renzi un giorno prima.

La sintesi più efficace l’aveva fatta Matteo Renzi il giorno prima della visita (tardiva) di ieri della premier Giorgia Meloni a Niscemi e poi a Catania. “Da giorni la Sicilia è sotto schiaffo per il maltempo. Giorgia Meloni non ha fatto come fece per l’Emilia-Romagna. Allora lasciò il G7 per andare a fare una sceneggiata ad uso social con gli stivali. In Sicilia invece non ha messo gli stivali. Sapete perché? Perché non può attaccare la Regione come fece in Emilia-Romagna: la Regione è sua. Perché l’ex Presidente della regione è lo stesso ministro che ha promesso di ripristinare Italia Sicura e non lo ha fatto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

In seguito ai danni causati dal ciclone Harry, stimati intorno ai 2 miliardi di euro, il governo ha stanziato 100 milioni di euro.

La Protezione Civile segnala un grave rischio di frane a Niscemi, con circa 1.

