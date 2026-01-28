Parma Juve Ducali scatenato | altro colpo prima del match I dettagli dell’operazione

Parma ha appena concluso un colpo importante prima della sfida con la Juventus. La società ha annunciato l’acquisto di Nesta Elphege, che potrebbe già essere convocato per la partita di domenica. I tifosi parmigiani aspettano di vedere se il nuovo acquisto riuscirà a fare la differenza in campo.

Parma Juve, i Ducali hanno chiuso l’operazione Nesta Elphege. Il giocatore dovrebbe essere a disposizione contro i bianconeri. Le ultime. Il countdown per la sfida del Tardini non riguarda solo il campo, ma anche il calciomercato.. Mentre la città si prepara a vivere l’emozione di Parma Juve, la dirigenza crociata ha deciso di scuotere ulteriormente l’ambiente con un acquisto a sorpresa che testimonia le ambizioni della proprietà. Un colpo lampo, arrivato proprio a ridosso del match contro i bianconeri, che regala a Carlos Cuesta una nuova e potente pedina offensiva. La notizia è rimbalzata prepotentemente nelle ultime ore: il Parma ha chiuso l’operazione per Nesta Elphege, attaccante francese classe 2001 prelevato dal Grenoble. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Il Parma ha ufficializzato l’acquisto di Nesta Elphege.

