Parma Juve ducali scatenati | altro colpo prima del match! I dettagli dell’operazione

Il Parma ha annunciato di aver concluso l’acquisto di Nesta Elphege, che dovrebbe essere in campo già contro la Juventus. I ducali sono scatenati e pronti a sorprendere i bianconeri, anche prima del fischio d’inizio. La società ha fatto sapere che il nuovo acquisto potrebbe già essere disponibile per la prossima partita.

Parma Juve, i Ducali hanno chiuso l’operazione Nesta Elphege. Il giocatore dovrebbe essere a disposizione contro i bianconeri. Le ultime. Il countdown per la sfida del Tardini non riguarda solo il campo, ma anche il calciomercato.. Mentre la città si prepara a vivere l’emozione di Parma Juve, la dirigenza crociata ha deciso di scuotere ulteriormente l’ambiente con un acquisto a sorpresa che testimonia le ambizioni della proprietà. Un colpo lampo, arrivato proprio a ridosso del match contro i bianconeri, che regala a Carlos Cuesta una nuova e potente pedina offensiva. La notizia è rimbalzata prepotentemente nelle ultime ore: il Parma ha chiuso l’operazione per Nesta Elphege, attaccante francese classe 2001 prelevato dal Grenoble. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Parma Juve, ducali scatenati: altro colpo prima del match! I dettagli dell’operazione Approfondimenti su Parma Juve Parma Juve, Ducali scatenato: altro colpo prima del match. I dettagli dell’operazione Parma ha appena concluso un colpo importante prima della sfida con la Juventus. Nesta Elphege Parma: ducali scatenati! È fatta per un altro colpo di mercato, chi è e tutti i dettagli dell’operazione Il Parma ha ufficializzato l’acquisto di Nesta Elphege. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. WOMEN'S CUP PARMA-JUVENTUS, L'ARRIVO DEL PRESIDENTE KRAUSE Ultime notizie su Parma Juve Nicolussi Caviglia, fatta per l’ex Juve al Parma: i dettagli e Spalletti subito avversarioIl centrocampista è un nuovo rinforzo per la squadra di Cuesta, ma non l'unico: due nuove opzioni per la sfida all'Allianz Stadium ... tuttosport.com Atalanta-Parma 4-0, la Dea rifila un poker ai ducaliIl primo gol in bergamasco per Raspadori, il rigore di Scamacca e le reti di de Roon e Krstovic hanno spazzato via gli uomini di Cuesta ... msn.com Arbitro #ParmaJuve La designazione completa facebook Nicolussi Caviglia, fatta per l’ex #Juve al Parma: i dettagli e Spalletti subito avversario x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.