Parco Cinque Terre muretti a secco | 192 domande accolte 4 chilometri da ricostruire

Manarola (La Spezia), 28 gennaio 2026 – Ben 192 le domande presentate e accolte dal Parco Nazionale delle Cinque Terre per la ricostruzione dei muri a secco nei terrazzamenti agricoli dell'Area Protetta. Conclusa la fase di valutazione, solo 7 le istanze che non sono risultate ammissibili per il mancato rispetto dei requisiti previsti. Gli interventi finanziati consentiranno la ricostruzione complessiva di circa 4 chilometri di muri a secco, contribuendo in modo significativo alla salvaguardia del paesaggio terrazzato. Il bando 2025, con una dotazione iniziale di 800mila euro, la più alta mai destinata dal Parco a questo tipo di interventi, è stato aggiornato introducendo novità condivise con le categorie agricole, favorendo un'ampia partecipazione da parte del territorio.

