Sono partiti i lavori di ristrutturazione del parcheggio Matteotti, danneggiato dall’incendio del 2 maggio scorso. Le operazioni sono iniziate questa settimana e riguardano principalmente i livelli sotterranei, che hanno subito danni importanti. I lavori puntano a rendere di nuovo sicura e funzionale la struttura, che nelle prossime settimane dovrebbe tornare a disposizione degli utenti.

Sono iniziati i lavori di ristrutturazione del parcheggio Matteotti, dopo l’incendio che il 2 maggio 2025 ha interessato i livelli sotterranei della struttura nella zona alta della città. Andarono a fuoco diverse vetture e furono complesse le operazioni di spegnimento. Attualmente il parcheggio è fruibile solamente per la parte in superficie (a pieno regime, prima dell’incendio, aveva 350 posti). Si tratta quindi di un intervento particolarmente atteso per la parte alta della città, sia per i residenti che per gli abbonati per tacere il fatto della presenza del polo scolastico del Convitto Nazionale “Principe di Napoli“. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parcheggio “Matteotti“. Iniziata la ristrutturazione dopo l’incendio di maggio

