Parcheggi a Como i sindacati contro la super tariffa di Rapinese | Così si tassa il lavoro

I sindacati di Como criticano duramente la nuova “super tariffa” introdotta dal sindaco Rapinese. Secondo le sigle Cgil, Cisl e Uil, questa misura rischia di penalizzare i lavoratori e le imprese, perché aumenta i costi e si traduce in una vera e propria tassa sul lavoro. Le associazioni sono ferme nel denunciare che non si può chiedere di più a chi già fatica a arrivare a fine mese.

Comunicato unitario di Cgil Como, Cisl dei Laghi e Uil Lario contro gli aumenti della sosta: “Decisioni calate dall’alto, senza alternative reali” “Più tariffe per tutti”. È con questa espressione che Cgil Como, Cisl dei Laghi e Uil Lario aprono il loro comunicato unitario sulla politica dei parcheggi a Como. Una formula amara che, spiegano, descrive bene una città che da anni procede per aumenti successivi della sosta, culminati all’inizio del 2026 con l’introduzione della cosiddetta “supertariffa”. Nel comunicato viene contestato soprattutto il metodo. Le decisioni, scrivono le tre sigle, sarebbero state assunte “senza alcun confronto”, annunciate “dall’alto” attraverso comunicati e conferenze stampa.🔗 Leggi su Quicomo.it

