Da giorni sui social circola una frase che mette in relazione la storia di Signorini con quella di Tiziana Cantone. La maggior parte delle persone la condivide senza pensarci troppo, senza riflettere sui dettagli. È un paragone che lascia il tempo che trova, ma continua a girare e a creare discussioni. Intanto, il dibattito si accende e le parole si sprecano, spesso senza senso.

Da giorni, ormai, sui social (che – lo sappiamo – sono il posto delle semplificazioni e degli slogan), circola una frase – rilanciata anche da alcune pagine – tanto superficiale quanto fuorviante. Ecco cosa si legge: “ In pochi giorni Alfonso Signorini è riuscito a togliere tutti i suoi video dal canale di Corona. Tiziana Cantone invece, una ragazza comune, non riuscì a togliere il suo video perché ‘ormai era su internet’. Per la vergogna si impiccò. Non c’è altro da dire ”. Sembra una riflessione incontestabile, vera, volta a denunciare un sistema marcio, che favorisce i potenti e volta le spalle alle persone comuni. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Paragonare la storia di Signorini e quella di Tiziana Cantone è di uno squallore senza limiti

Approfondimenti su Signorini Cantone

Un episodio di degrado e incuria in via Marchese di Villabianca solleva ancora una volta il problema dell’incapacità di intervenire efficacemente contro l’abbandono e il vandalismo.

La storia di Enzo Tortora, narrata da Gifuni, è un esempio che trascende il tempo, riflettendo sulle complessità e le sfumature dei rapporti tra individuo e giustizia in Italia.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Paragonare la storia di Signorini e quella di Tiziana Cantone è di uno squallore senza limiti

Ultime notizie su Signorini Cantone

Argomenti discussi: Giorno della Memoria, Piperno Corcos: Paragonare la Shoah ad altre vicende è antistorico; La follia di paragonare i nostri agenti all'Ice; Ho detto che tra l’Olocausto e la guerra tra Israele e Hamas non c’è paragone. E il sindaco di Modena mi insulta e censura; L'interista Iacchetti fa un paragone tra Pio Esposito e la leggenda del Milan: Mi ricorda Van Basten.

Selvaggia Lucarelli ci spiega i motivi per cui il suo revenge porn a danno di Belén è del tutto equivalente a quello che ha indotto Tiziana Cantone al suicidio: x.com

Tiziana Cantone - facebook.com facebook