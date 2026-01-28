Papa Leone XIV | l’orrore del genocidio non si abbatta più su alcun popolo

Papa Leone XIV torna a fare appello affinché il ricordo del genocidio non venga mai dimenticato. Durante l’udienza generale in Vaticano, il pontefice ha ricordato la Giornata della Memoria e ha detto chiaramente che l’orrore di quei massacri non deve più ripetersi su nessun popolo. La sua voce si è alzata per ricordare che il rispetto e la memoria sono strumenti importanti per evitare che simili tragedie si ripetano.

In Vaticano per l'udienza generale. Papa Leone, al termine dell'incontro, ricorda la Giornata della Memoria: l'orrore del genocidio non si abbatta più su alcuna popolazione.

