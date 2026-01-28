Papa Leone | mai più antisemitismo

Da tv2000.it 28 gen 2026

Durante l’udienza generale, Papa Leone ha parlato della Giornata della Memoria e ha chiesto un impegno per eliminare l’antisemitismo. Il Papa ha ricordato le sofferenze di molte persone e ha invitato a costruire un mondo più giusto e rispettoso.

Durante l’udienza generale, Papa Leone ha ricordato la Giornata della Memoria, invocando il dono di un mondo libero da antisemitismo, pregiudizi, oppressioni e persecuzioni. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

