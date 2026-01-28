Papa Leone | mai più antisemitismo

Durante l’udienza generale, Papa Leone ha parlato della Giornata della Memoria e ha chiesto un impegno per eliminare l’antisemitismo. Il Papa ha ricordato le sofferenze di molte persone e ha invitato a costruire un mondo più giusto e rispettoso.

