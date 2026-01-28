Papa Leone | mai più antisemitismo
Durante l’udienza generale, Papa Leone ha parlato della Giornata della Memoria e ha chiesto un impegno per eliminare l’antisemitismo. Il Papa ha ricordato le sofferenze di molte persone e ha invitato a costruire un mondo più giusto e rispettoso.
Durante l’udienza generale, Papa Leone ha ricordato la Giornata della Memoria, invocando il dono di un mondo libero da antisemitismo, pregiudizi, oppressioni e persecuzioni. Servizio di Paolo Fucili TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Mattarella scrive a Papa Leone e cita Paolo VI: "Mai più la guerra. No alla legge del più forte nelle relazioni internazionali"
Il Presidente Mattarella ha scritto a Papa Leone, ricordando le parole di Paolo VI: “Mai più la guerra”.
Papa Leone scalzo nella Moschea Blu: "Mai più guerre in nome di Dio"
Papa Leone: mai più antisemitismo
