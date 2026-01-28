Papa Leone | Mai più antisemitismo fermare l’orrore del genocidio ovunque

Da lopinionista.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla fine dell’udienza generale di oggi, Papa Leone XIV ha ricordato il Giorno della Memoria che si è celebrato martedì 27 gennaio. Il Papa ha ribadito l’importanza di non dimenticare mai le atrocità del passato e ha chiesto di fermare ogni forma di antisemitismo. Con parole semplici, ha invitato tutti a impegnarsi contro l’odio e il genocidio, affinché simili tragedie non si ripetano mai più.

CITTA’ DEL VATICANO – Papa Leone XIV, alla fine dell’udienza generale di oggi, ha ricordato il Giorno della Memoria che si e’ celebrato martedì 27 gennaio. “In questa annuale occasione di doloroso ricordo chiedo all’Onnipotente il dono di un mondo senza piu’ antisemitismo e senza piu’ pregiudizio, oppressione, e persecuzione per alcuna creatura umana. Rinnovo il mio appello alla comunita’ delle nazioni – ha aggiunto il pontefice – affinche’ sia sempre vigilante cosi’ che l’orrore del genocidio non si abbatta piu’ su alcun popolo e si costruisca una societa’ fondata sul rispetto reciproco e sul bene comune”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

