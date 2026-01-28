Paolo Saporiti live acoustic al Macello

Nella Sala Mediterraneo dell’Ex Macello di Putignano, si è tenuto un concerto di Paolo Saporiti. L’artista ha portato sul palco un set semplice, solo chitarra e voce, davanti a un pubblico attento. L’atmosfera era intima e rilassata, con il musicista che ha regalato un’esibizione diretta e senza fronzoli.

Nella Sala Mediterraneo dell'Ex Macello I MAKE di Putignano, Quadro apre le porte a un nuovo Salotto Acustico con Paolo Saporiti, per un live essenziale chitarra e voce.Cantautore milanese tra i più intensi e riconoscibili della canzone italiana contemporanea, Paolo Saporiti ha costruito negli anni un percorso coerente e profondo, lontano dalle mode e vicino alle fragilità. La sua scrittura nasce dall'ascolto e dal silenzio, figlia di un cantautorato intimo e d'avanguardia che guarda a Nick Drake, Tim Buckley, Matt Elliott, ma che trova nella lingua italiana una voce personale, unica.I suoi concerti non sono semplici esibizioni, ma attraversamenti: brani che parlano sottovoce, storie che si depositano lentamente, lasciando spazio all'emozione e all'ascolto condiviso.

