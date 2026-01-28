Paolo Maldini alla Lazio La gaffe della Lega Serie A

La Lega Serie A ha combinato un pasticcio. Quando hanno annunciato l’arrivo di Daniel Maldini alla Lazio, molti tifosi biancocelesti si sono illusi di vedere un innesto di esperienza. Invece, la Lega ha sbagliato a chiamarlo Paolo Maldini, creando un meme che sta facendo il giro dei social. La gaffe è diventata virale in poche ore, lasciando tutti a ridere di fronte a questa svista.

Qualcuno alla diffusione della notizia dell'arrivo di Daniel Maldini alla Lazio, in particolar modo i tifosi biancocelesti che si attendevano degli innesti in rosa d'esperienza e quindi più pronti a far fare il salto di qualità alla propria squadra del cuore, la battuta l'aveva pure fatta, ma che potesse essere la Lega Serie A a rendersi involontaria protagonista di un meme diventato virale presumibilmente ha sorpreso un po' tutti. " Paolo Maldini passa dall'Atalanta alla Lazio", un annuncio, quello sul portale web dell'associazione che organizza il massimo campionato professionistico di calcio maschile in Italia, in grado di scatenare l'ironia, il sarcasmo e anche più di qualche stoccata da parte dei supporters laziali.

