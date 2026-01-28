Paolo Fox oroscopo di oggi giovedì 29 gennaio | le previsioni segno per segno

Oggi, Paolo Fox ha aggiornato le sue previsioni per il 29 gennaio. L’astrologo più famoso in Italia ha condiviso le sue indicazioni per ogni segno, con consigli pratici e senza fronzoli. È un appuntamento fisso per chi vuole sapere cosa aspettarsi nelle prossime ore.

L'oroscopo di Paolo Fox di oggi, giovedì 29 gennaio. L'astrologo più famoso della televisione, ogni giorno dà le sue previsioni per i nati sotto i segni d'acqua, aria, terra e fuoco. Le anticipazioni sono raccolte tutte le mattine da Radio Lattemiele che racconta agli appassionati di segni zodiacali come gli astri influiranno sull'andamento della loro giornata. Comunque vada, consiglia lo stesso Paolo Fox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Vi troverete con una buona dose di energia e determinazione, pronti a dare una svolta a progetti che richiedono decisione. Lo Scorpione é un segno volitivo e molto forte, dominato anche da Marte. Sono giorni difficili per i nati sotto questo segno. Come tutti i segni d'acqua, guardate molto al passato e vi soffermate sul più piccolo dettaglio!

