Paolo Atzeni | Servono più specialisti il mercato ha un disperato bisogno di esperti in cybersicurezza

Paolo Atzeni lancia l’allarme: il settore della cybersicurezza in Italia ha bisogno di più specialisti. Secondo l’esperto, la mancanza di professionisti qualificati mette a rischio la sicurezza del Paese, che si trova a dover fronteggiare minacce sempre più sofisticate. Le aziende e le istituzioni pubbliche sono alla ricerca di esperti, ma la domanda supera di gran lunga l’offerta. Per colmare questa lacuna, sono necessari investimenti e formazione mirata, altrimenti rischiamo di rimanere scoperti di fronte ai cyber attacchi.

La carenza di competenze specialistiche rappresenta una delle principali vulnerabilità del sistema di difesa cibernetica nazionale. È questo il messaggio lanciato da Paolo Atzeni, coordinatore scientifico per la formazione e la consapevolezza dell' Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, intervenuto alla Camera dei Deputati nel corso della conferenza stampa "L'Intelligenza Artificiale come Arma: l'identikit della nuova minaccia digitale", promossa su iniziativa dell'on. Alessandro Giglio Vigna e organizzata dall' ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori. Nel suo intervento, Atzeni ha sottolineato come il mondo della ricerca italiana disponga di competenze ed esperienze di alto livello, che però devono essere trasferite in modo più efficace nei percorsi di formazione.

