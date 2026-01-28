Il Cesena fatica a trovare alternative in panchina. La rosa corta e pochi cambi si fanno sentire, soprattutto quando la squadra corre dietro al risultato. La squadra sembra sempre con il fiato corto, e le scelte in campo sono limitate, evidenziando le difficoltà di un organico non molto ampio.

Rosa corta quella del Cavalluccio, lo si sapeva già dall’estate quando alla chiusura delle trattive si ammise che qualcosa mancava soprattutto in attacco, consapevoli che anche a centrocampo non si ballava tanto in fatto di alternative disponibili. Una panchina poco profonda che Michele Mignani ha accorciato ancora di più con le scelte sui cambi. Il tecnico bianconero non sempre, infatti, ha utilizzato tutti e cinque gli slot disponibili a partita in corso: 98 cambi in totale in 21 gare, sette in meno dei 105 disponibili anche se l’unico in B finora ad aver sempre attinto a piene mani dalla panchina è stato Antonio Calabro della Carrarese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Panchina corta e pochi cambi. Il Cesena sempre con il fiatone

Approfondimenti su Cesena Panchina

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Cesena Panchina

Argomenti discussi: Panchina corta e pochi cambi. Il Cesena sempre con il fiatone; Castrovillari; Da quando siede in panchina è cambiato tutto! La squadra segna, non perde mai e cresce; Juventus-Napoli LIVE dalle 18.

Panchina corta e pochi cambi. Il Cesena sempre con il fiatoneMignani non ha utilizzato tutti gli slot: 98 sostituzioni in totale su 105 disponibili. I giovani lasciati ai box ... ilrestodelcarlino.it

Napoli in emergenza verso Torino: pochi cambi e panchina cortaNapoli in emergenza verso Torino: pochi cambi e panchina corta Conte tra assenze, dubbi in porta e l’opzione Lukaku Come a Copenaghen, quasi. Il Napoli si presenta a Torino ... tuttojuve.com

A Torino #JuveNapoli finisce 3-0 ma c'è un rigore non fischiato Conte, però, ha tanti alibi. Panchina corta, squadra che gioca ininterrottamente da 2 mesi, un rigore che manca all'appello. Il #pagellone di Alberto Canonico regala giusto un paio di 6, tutto il resto - facebook.com facebook