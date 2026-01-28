Panche rotte fontane spente e piazze in preda ai vandali | benvenuti a Chieti Scalo FOTO

Le immagini scattate dall’ex consigliere Marco Di Paolo mostrano una Chieti Scalo abbandonata al degrado. Le aree centrali sono piene di panche rotte, le fontane sono spente e sporche, e le piazze sono prese di mira dai vandali. La situazione preoccupa chi vive in zona, che chiede interventi immediati per ripulire e mettere in sicurezza gli spazi pubblici.

Le foto scattate nelle ultime ore dall'ex consigliere Marco Di Paolo mostrano le zone centrali di Chieti Scalo in preda al degrado, tra panche rotte, fontane spente e sporche, piazza in balia dei vadnali. "Una sola città, Chieti? Sì! Ma con due esigenze diverse di sviluppo culturale, viario e di vita. Oggi, chi sceglie questi indirizzi non ha mai vissuto nella parte bassa e non conosce le sue esigenze e, soprattutto, si è consultato con persone dello Scalo complessate e arrendevoli per accettare questo scempio di scelte per la parte bassa, dove è la prima vetrina d'ingresso alla nostra città" scrive Di Paolo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

