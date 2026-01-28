Panathinaikos in emergenza | Pellistri in dubbio contro la Roma

Il Panathinaikos si presenta in difficoltà alla vigilia della partita contro la Roma. Durante l’allenamento di rifinitura sono emersi nuovi problemi fisici tra i giocatori, e tra questi spicca il dubbio su Pellistri. L’allenatore Rafa Benitez dovrà decidere se schierarlo o meno, mentre intanto la squadra si prepara con incertezze e timori.

Emergenza in casa Panathinaikos alla vigilia della sfida contro la Roma. Dall'allenamento di rifinitura emergono nuovi problemi fisici che complicano le scelte di Rafa Benitez per il match di domani sera. Durante la seduta si è fermato Facundo Pellistri. L'esterno offensivo ha interrotto l'allenamento per un fastidio muscolare e la sua presenza contro la Roma resta fortemente in dubbio. Il giocatore verrà valutato fino all'ultimo, ma al momento lo scenario è di incertezza. Assente anche Davide Calabria, fermato da un raffreddore: stop precauzionale che non preoccupa particolarmente lo staff medico greco.

