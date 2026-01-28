Pallamano Europei 2026 | la Svezia non approfitta dell’errore dell’Islanda

La Svezia non sfrutta l’occasione e rischia di uscire agli Europei 2026 di pallamano. I padroni di casa, che dovevano approfittare di un errore dell’Islanda, non sono riusciti a vincere e ora si giocano tutto nelle ultime partite. La speranza di passare il turno si riduce, mentre gli avversari continuano a credere nel sorpasso.

La Svezia resta a rischio esclusione dalle semifinali degli Europei maschili di pallamano. I padroni di casa, Nazione ospitante insieme a Danimarca e Norvegia, non sono riusciti nella serata odierna ad approfittare dell’errore dell’Islanda per superare il turno. Gli scandinavi hanno infatti pareggiato davanti ai propri tifosi contro l’Ungheria che incredibilmente ha saputo chiudere il match sul 31-31. Il risultato si allinea con quanto fatto dall’Islanda, fermata sul 38-38 dalla Svizzera. La Slovenia ha invece perso come da copione contro la Croazia. I ragazzi diretti da Dagur Sigurðsson hanno vinto con quattro reti di margine (29-25) ed ora guardano alle semifinali, l’accesso sarà garantito in caso di successo contro gli ungheresi. 🔗 Leggi su Oasport.it

Durante la seconda giornata del Main Round agli Europei maschili 2026, Islanda, Croazia e Slovenia hanno confermato la loro solidità nel ‘Gruppo 2’, mantenendo il passo e ottenendo risultati positivi.

Oggi si apre il match Italia-Islanda, primo appuntamento degli Europei di pallamano 2026.

