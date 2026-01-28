Pallamano | agli Europei 2026 definite le semifinaliste Avanzano Croazia Islanda Germania e Danimarca

Questa mattina sono state ufficializzate le quattro semifinaliste degli Europei 2026 di pallamano. Croazia, Islanda, Germania e Danimarca hanno conquistato il passaggio del turno, vincendo le loro rispettive partite nel Main Round. Ora si preparano alle sfide decisive per arrivare in finale.

Il Main Round degli Europei 2026 di pallamano ha espresso i suoi verdetti: sono arrivati i nomi delle due squadre meglio classificate in ogni singolo gruppo. Restano quindi 4 squadre a contendersi il trofeo che verrà assegnato domenica 1° febbraio a Herning. Main Round – Gruppo 1 Nel derby iberico è il Portogallo a spuntarla 35-27, in un girone che vede la Germania fare il colpaccio battendo la Francia 38-34. Nessun problema invece per la favoritissima Danimarca che stende 38-24 la Norvegia. Main Round – Gruppo 2 Vittorie pesanti e decisive per Croazia e Islanda che battono rispettivamente Ungheria (27-25) e Slovenia (39-31) vanificando lo sforzo della Svezia contro la Svizzera (34-21). 🔗 Leggi su Oasport.it

Gli Europei 2026 di pallamano proseguono con le squadre qualificate che si preparano alle fasi decisive.

Durante la seconda giornata del Main Round agli Europei maschili 2026, Islanda, Croazia e Slovenia hanno confermato la loro solidità nel ‘Gruppo 2’, mantenendo il passo e ottenendo risultati positivi.

