Pallacanestro Femminile Prato Bandiera bianca contro Firenze

La Pallacanestro Femminile Prato esce sconfitta dalla partita contro la capolista Firenze Academy. La squadra pratese non riesce a tenere il passo e perde 76-47, sotto i colpi di una formazione che si conferma imbattuta e molto più forte in questa stagione. La partita si gioca sul parquet della Toscanini, e per Prato non ci sono molte speranze di ribaltare il risultato.

Niente da fare per la Pallacanestro Femminile Prato contro la capolista del campionato di Serie B. In occasione della quindicesima giornata, la formazione laniera deve alzare bandiera bianca di fronte a Il Palagiaccio Firenze Academy, che domina sul parquet della Toscanini, imponendosi per 76-47 e confermandosi l'unica squadra ancora imbattuta del torneo. In avvio di match, le padroni di casa concedono troppo spazio e Reani sigla il primo strappo con tre triple consecutive, portando le ospiti sul 9-0 dopo due minuti. La reazione delle ragazze allenate da Paolo Bertini tarda ad arrivare e il primo quarto va in archivio con le gigliate in vantaggio di 14 punti (9-23).

