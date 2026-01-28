Palazzo Nuovo occupato dopo la chiusura per ragioni di sicurezza | La rettrice chiude noi apriamo

La rettrice aveva deciso di chiudere Palazzo Nuovo per motivi di sicurezza, ma gli studenti non hanno accettato. Mercoledì sera, un gruppo di studenti ha occupato l’edificio, dando vita a una protesta che definiscono come un’azione politica. La serata era iniziata con una festa legata ad Askatasuna, ma l’occupazione ha preso il sopravvento, trasformando il gesto in un messaggio diretto alle autorità universitarie.

Luci accese, musica e un via vai di studenti: la risposta alla "chiusura straordinaria" di venerdì 23 gennaio. L'Ateneo: "L’occupazione di spazi universitari non è una forma di confronto accettabile" In risposta alla “chiusura straordinaria” di venerdì 23 e sabato 24 gennaio per “ragioni di sicurezza”, diffuso l'annuncio di una festa serale legata ad Askatasuna, studenti e studentesse danno il via, nella serata di mercoledì 28 gennaio, all'occupazione di Palazzo Nuovo: Un “atto politico di riappropriazione dello spazio che vogliono toglierci e che vogliamo rendere invece vivo e partecipabile.🔗 Leggi su Torinotoday.it Approfondimenti su Palazzo Nuovo Università, i collettivi contro la rettrice: "Ha ceduto alle pressioni e chiuso Palazzo Nuovo. Serve un po' di coraggio" La decisione della rettrice di chiudere Palazzo Nuovo ha suscitato reazioni tra i collettivi universitari, evidenziando le tensioni nel contesto accademico torinese. Università, collettivi contro rettrice: "Ha ceduto alle pressioni e chiuso Palazzo Nuovo. Serve un po' di coraggio" La chiusura di Palazzo Nuovo, decisa dalla rettrice sotto pressione, rappresenta un episodio significativo nel contesto delle tensioni tra università e collettivi a Torino. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Palazzo Nuovo Argomenti discussi: Università, i collettivi contro la rettrice: Ha ceduto alle pressioni e chiuso Palazzo Nuovo. Serve un po' di coraggio; Torino, la protesta dopo la chiusura dell’Università; No alle feste di Askatasuna: la rettrice dell'Università di Torino Cristina Prandi chiude per due giorni Palazzo Nuovo; Studenti autonomi dopo la chiusura Palazzo Nuovo, 'comportamento vigliacco'. Gli antagonisti occupano Palazzo Nuovo. La rettrice chiude, noi apriamoDopo l'assemblea delle 18: contestata la decisione di chiudere per due giorni, impedendo un concerto contro lo sgombero di Askatasuna ... rainews.it Torino, i collettivi pro Askatasuna occupano Palazzo Nuovo dopo lo stop alle festeI collettivi universitari di Torino hanno occupato Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche. È avvenuto al termine dell'assemblea delle 18, che si è tenuta proprio a Palazzo Nuovo, per contestare ... torino.repubblica.it Torino verso il corteo per Askatasuna, occupato Palazzo nuovo a 48 ore dalla manifestazione: «Università aperta ai manifestanti di tutta Italia. Non fermiamo gli esami» x.com Tre partenze da Porta Nuova, Porta Susa e Palazzo Nuovo, 180 sigle, arrivi da tutta Italia e dall'estero. Prefettura e Questura chiedono di evitare il centro e fare un'unica sfilata, ma gli organizzatori non arretrano e vogliono passare davanti allo stabile sgomber - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.