Pagelle slalom Schladming 2026 | bentornato Kristoffersen! Noel risale Vinatzer e Sala buone seconde manche

Questa mattina a Schladming, Henrik Kristoffersen torna a vincere e fa il suo solito show. Il norvegese mette in fila tutti e si prende il suo settimo successo sulla mitica pista austriaca. Noel risale in classifica, mentre Vinatzer e Sala chiudono con ottime seconde manche. La gara si accende e il pubblico applaude forte.

PAGELLE SLALOM SCHLADMING. Giovedì 29 gennaio 2026 HENRIK KRISTOFFERSEN 9.5: il Re di Schladming! Una vittoria che il norvegese voleva e sente tanto. Lacrime al traguardo. Una liberazione. Non vinceva da quasi un anno. Lo fa su uno dei palcoscenici più iconici dello slalom: la Planai. Dopo una prima manche già di buon livello, nella seconda riesce a rispondere a quella stellare di Clement Noel e va a prendersi un successo di importanza capitale per lui, per il presente e per il futuro. ATLE LIE McGRATH 8: ancora un podio, ancora un secondo posto per il norvegese che, tuttavia, non può certo essere soddisfatto al 100%.

