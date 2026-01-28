Pagelle Monaco-Juventus | Perin salva il pari davanti manca qualità

La Juventus termina la fase a gironi di Champions League con un pareggio a reti inviolate contro il Monaco. La partita si è giocata in modo molto tattico, con i bianconeri che hanno preferito mantenere il possesso e difendersi bene. Perin si è messo in evidenza con alcune parate decisive, mentre davanti i problemi di qualità sono emersi, soprattutto negli ultimi trenta metri. La squadra di Allegri non è riuscita a trovare il guizzo vincente e il risultato riflette una prestazione senza troppe emozioni.

La Juventus chiude la League Phase di Champions League con uno 0-0 a Monaco che racconta una partita di controllo difensivo e poche idee negli ultimi trenta metri. In una notte utile per muovere la classifica ma insufficiente per alzare il ritmo, la squadra di Luciano Spalletti si affida a una fase arretrata solida e a un Perin decisivo, mentre davanti mancano continuità, coraggio e qualità nelle scelte. Di seguito i voti e i giudizi ai protagonisti. I protagonisti bianconeri. Perin 6.5 Un brivido immediato, con l'errore in avvio non sfruttato da Akliouche, che poteva indirizzare la serata nel peggiore dei modi.

