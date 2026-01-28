Pagelle Fiorentina Como i voti della sfida valida per gli Ottavi di finale di Coppa Italia
La Fiorentina batte il Como 2-0 all’Artemio Franchi e si qualifica per i quarti di finale di Coppa Italia. I viola dominano la partita, ma devono ancora migliorare in alcune zone del campo. La squadra toscana apre le marcature nel primo tempo con un gol di Bonaventura, poi chiude i giochi nella ripresa con un’altra rete di Gonzalez. Il Como, invece, fatica a trovare spazi e si difende con ordine, ma senza mai mettere in difficoltà i padroni di casa. La Fiorentina avanza nel torneo, mentre il Como esce a testa alta
Onana può tornare all’Inter? Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra: svelato il piano per il post Sommer Abraham Aston Villa, adesso è ufficiale: nuova avventura per l’ex Roma e Milan! L’annuncio Mercato Genoa, si riaccendono le sirene estere su Norton-Cuffy: può dire addio già a gennaio! Ecco chi lo vuole Como, il ds Ludi spiega: «La Champions è un sogno, abbiamo un obiettivo molto chiaro! Nico Paz? Tutti dicevano che il Real lo avrebbe ricomprato ma.» Fiorentina, che guaio! Due titolarissimi out col Como per problemi fisici: sono in tribuna! Parma, doppio colpo di mercato per i ducali: arrivano Carboni e Nicolussi Caviglia! Tutti i dettagli Abraham Aston Villa, adesso è ufficiale: nuova avventura per l’ex Roma e Milan! L’annuncio Di Maria incorona Mastantuono: «È molto più talentuoso e più bravo di me! Anche Nico Paz è da Real Madrid? Rispondo così» Calciomercato, salta il trasferimento di Zinchenko all’Ajax? Ecco cosa sta succedendo Calciomercato, quel giocatore lascia l’Ajax? E’ finito nel mirino di diversi club europei e anche in Serie A! I dettagli Sparta Rotterdam, follia social! L’agente insulta il DS Nijkamp: «Sei una frittella». 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Approfondimenti su Fiorentina Como
Formazioni ufficiali Atalanta Genoa, le scelte dei due tecnici per la sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia
Formazioni ufficiali Fiorentina Como, le scelte per la sfida degli ottavi di Coppa Italia
In vista degli ottavi di Coppa Italia, vengono ufficializzate le formazioni di Fiorentina e Como.
Ultime notizie su Fiorentina Como
Argomenti discussi: Fiorentina-Cagliari 1-2, pagelle: Palestra show con gol e assist, Comuzzo e Pongracic disastrosi; Fiorentina-Cagliari 1-2, pagelle e tabellino: Comuzzo in apnea, Brescianini dà la scossa, Caprile chiude la porta, Palestra si prende la scena; Como straripante, la Lazio si arrende: all'Olimpico è 0-3; Pagelle Fiorentina-Cagliari: Palestra un alieno, incubo Comuzzo. Pisacane supera Vanoli.
Pagelle Fiorentina-Como 1-3, Fabregas show anche in Coppa Italia: Nico Paz la ribalta, Morata segna al rientroCoppa Italia, ottavi di finale: il Como ribalta la Fiorentina. Finisce 1-3, dopo Piccoli a segno Sergi Roberto, Nico Paz e Morata. Ai quarti Napoli-Como. sport.virgilio.it
Fiorentina-Como 1-3: Sergi Roberto, Nico Paz e Morata ribaltano Piccoli, i lariani si guadagnano il Napoli ai quartiCOPPA ITALIA - Piccoli illude la Fiorentina, ma Sergi Roberto, Nico Paz e Morata qualificano il Como ai quarti: ora il Napoli. eurosport.it
Fiorentina-Como 1-3, le pagelle della partita di Coppa Italia #SkySport #CoppaItalia x.com
PRIMAVERA 1 - Roma-Bologna 2-3 - Le pagelle del match! Marco Rossi Mercanti Sconfitta dolorosa per la Primavera giallorossa, che perde anche la testa della classifica con la Fiorentina adesso prima dopo 22 giornate. #ASRoma #Vocegiallorossa #S - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.