paesi bassi accordo a tre per un governo di minoranza

I Paesi Bassi si preparano a formare un governo di minoranza. I tre partiti, i progressisti del D66, i liberali di destra del Pvv e i cristiano-democratici del Cda, hanno raggiunto un accordo ufficiale. Dopo settimane di trattative, hanno deciso di collaborare, anche se senza la maggioranza assoluta in parlamento. La formazione del nuovo governo sembra più vicina, ma resta da vedere come si svilupperanno le prossime settimane di negoziati.

I Paesi Bassi vanno verso la formazione di un governo di minoranza. I progressisti del D66 capitanati da Rob Jetten, i liberali di destra del Pvv di Dilan Yesilgoze i cristiano-democratici del Cda guidati da Henri Bontenbal hanno infatti formalizzato l’intesa, dopo l’accordo di principio annunciato il 9 gennaio. Il nuovo esecutivo potrà contare su 66 seggi alla Tweede Kamer, nove in meno di quelli necessari per la maggioranza assoluta. Il nuovo premier sarà il 38enne Jetten. Il nuovo primo ministro sarà il 38enne Jetten, europeista e paladino dei diritti civili, vincitore a sorpresa delle elezioni di ottobre. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Dopo le elezioni del 29 ottobre, i Paesi Bassi si impegnano nella difficile fase di formazione del nuovo governo, con l’obiettivo di concludere il processo entro il 30 gennaio.

I Paesi Bassi verso un governo di minoranza a febbraio, Jetten premier(ANSA) - BRUXELLES, 28 GEN - L'Olanda avanza verso la formazione di un governo di minoranza. Dopo l'accordo di principio annunciato il 9 gennaio, i progressisti del D66 guidati da Rob Jetten, i libera ... msn.com

Nei Paesi Bassi è stato trovato un accordo per creare un governo, tre mesi dopo le elezioniMartedì sera nei Paesi Bassi è stato trovato un accordo per creare un governo di minoranza, tre mesi dopo le elezioni legislative svolte a fine ottobre. L’accordo è stato raggiunto fra il partito euro ... ilpost.it

