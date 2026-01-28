Padre di famiglia stroncato dalla malattia | Roberto Dotti aveva solo 44 anni

Da bresciatoday.it 28 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Roberto Dotti, 44 anni, è morto dopo aver combattuto contro una grave malattia. La notizia arriva dalla famiglia, che lo ricorda come un uomo forte e pieno di vita. La moglie Alessandra, i figli Gabriele e Lorenzo, e i parenti più stretti sono ancora sotto shock. La famiglia chiede rispetto e silenzio in questo momento difficile.

È morto Roberto Dotti, sposato e padre di famiglia: aveva solo 44 anni. Lo annunciano la moglie Alessandra, i figli Gabriele e Lorenzo, la madre Tiziana, il fratello Alessandro con Chiara, la nipote Gloria, la nonna Marì, suoceri e parenti. La salma riposa alla Casa funeraria Venere, visite.🔗 Leggi su Bresciatoday.itImmagine generica

