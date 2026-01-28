Padre di famiglia stroncato dalla malattia | Roberto Dotti aveva solo 44 anni

Roberto Dotti, 44 anni, è morto dopo aver combattuto contro una grave malattia. La notizia arriva dalla famiglia, che lo ricorda come un uomo forte e pieno di vita. La moglie Alessandra, i figli Gabriele e Lorenzo, e i parenti più stretti sono ancora sotto shock. La famiglia chiede rispetto e silenzio in questo momento difficile.

È morto Roberto Dotti, sposato e padre di famiglia: aveva solo 44 anni. Lo annunciano la moglie Alessandra, i figli Gabriele e Lorenzo, la madre Tiziana, il fratello Alessandro con Chiara, la nipote Gloria, la nonna Marì, suoceri e parenti. La salma riposa alla Casa funeraria Venere, visite.🔗 Leggi su Bresciatoday.it Approfondimenti su Roberto Dotti Padre di famiglia stroncato dalla malattia: Massimo aveva 55 anni La perdita di Massimo Mattei, avvenuta a soli 55 anni, rappresenta un momento di grande dolore per la famiglia, gli amici e la comunità. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Roberto Dotti Argomenti discussi: Padre di famiglia stroncato dalla malattia: Roberto Dotti aveva solo 44 anni; La doppia tragedia della famiglia di Davide Borgione: nel 2023 la morte del fratello Andrea, stroncato da un infarto a 35 anni; Il dramma di Mario Pedretti, padre di famiglia stroncato dalla malattia; La madre di Diego, il ragazzo ritrovato a Milano: Voglio solo riabbracciarlo. Il dramma di Mario Pedretti, padre di famiglia stroncato dalla malattiaNel necrologio la famiglia esprime un particolare ringraziamento a tutto il personale dell'assistenza domiciliare della Fondazione Cacciamatta. Mario Pedretti era un orgoglioso alpino, appassionato di ... bresciatoday.it Pietro Zantonini morto sul lavoro al cantiere delle Olimpiadi invernali: per chi governa il potere politico?Un vigilante di 55 anni trovato morto nel gabbiotto a -15°C, pagato 5€ l'ora per monitorare i cantieri olimpici ... ilfattoquotidiano.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.