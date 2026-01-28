Oumar Barry non sa più dove si trova il portiere dà un pugno a caso al pallone | autogol assurdo

Durante una partita della Qatar Stars Cup, Oumar Barry ha fatto il suo autogol più incredibile. Il portiere ha colpito il pallone con un pugno senza sapere dove fosse, finendo per mandarlo in porta. La scena ha lasciato tutti senza parole, perché Barry sembrava completamente disorientato.

In un match della Qatar Stars Cup è stato realizzato un autogol ai limiti dell'incredibile: il portiere ha completamente perso la percezione dello spazio e dato un pugno al pallone. ma verso la porta.

