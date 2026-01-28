Otto anni senza operazione caso risolto | Evidenziate criticità strutturali
Dopo otto anni di attese e rinvii, finalmente il caso del cittadino che ha dovuto aspettare così tanto per un intervento di rimozione dell’ernia ombelicale si è risolto. Le analisi hanno evidenziato criticità strutturali che hanno rallentato tutto, ma ora la vicenda si è chiusa con una soluzione positiva. La notizia ha fatto il giro dei giornali e porta alla luce i problemi di un sistema sanitario che, in alcuni casi, fatica a rispondere in tempi ragionevoli.
Sportello Salute Lecco: "Soddisfazione per la soluzione dopo 8 anni di attesa per l'intervento all'ernia. Ma questo caso richiama criticità strutturali del SSN: carenza di personale e liste d'attesa. Servono risorse concrete e investimenti" Accogliamo con soddisfazione la notizia della soluzione positiva del caso, finito sui giornali, del cittadino che ha dovuto attendere otto anni per un intervento di rimozione di un'ernia ombelicale. È un esito importante, che restituisce finalmente una risposta a una persona rimasta troppo a lungo senza cure adeguate. Riteniamo doveroso ringraziare chi, all'interno dell'ASST, si è attivato con responsabilità e impegno per rendere possibile la soluzione positiva della vicenda, dimostrando professionalità e attenzione verso i bisogni dei cittadini.🔗 Leggi su Leccotoday.it
