Ospedale Fogliani sedie rotte in Oculistica e pazienti in piedi

Disagi al reparto di Oculistica dell’ospedale Fogliani di Milazzo. Pazienti si sono trovati costretti a stare in piedi durante le attese, perché le sedie sono rotte e inutilizzabili. Alcuni hanno raccontato di aver aspettato molto senza poter sedersi, creando disagio e frustrazione. La situazione è stata segnalata alla nostra redazione da persone in fila per i controlli.

