Oroscopo Pesci Febbraio 2026 – Chiudere un ciclo per iniziarne un altro

Febbraio 2026 segna un momento di passaggio per i Pesci. Il mese invita a riflettere su ciò che è stato, a lasciar andare le cose che non funzionano più, e a prepararsi per un nuovo inizio, che arriverà con il compleanno. È un periodo di cambiamenti, di chiudere un ciclo e aprirne uno nuovo.

Febbraio 2026 è un mese di transizione profonda per i Pesci. Le energie invitano a fare bilanci interiori, a lasciar andare ciò che non risuona più e a prepararsi a una nuova fase che prenderà forma con il tuo compleanno. Non è tempo di forzare, ma di ascoltare. Sul lavoro senti il bisogno di maggiore senso e ispirazione. Febbraio è utile per riflettere, rivedere obiettivi e capire se la direzione che stai seguendo è ancora in linea con te. Non è il momento ideale per scelte economiche rischiose, ma per pianificare con calma e sistemare questioni lasciate in sospeso. In amore i Pesci sono particolarmente sensibili. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

