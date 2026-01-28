Oroscopo Leone Febbraio 2026 – Meno orgoglio più ascolto

A febbraio, il Leone si trova a fare i conti con se stesso. Il mese lo spinge a mettere da parte un po’ di orgoglio e a ascoltare di più chi lo circonda. Non si tratta di rinunciare alla sua forza, ma di trovare un giusto equilibrio tra la voglia di emergere e la capacità di collaborare. È un momento in cui il Leone deve riflettere e rivedere il modo in cui si relaziona con gli altri.

Febbraio 2026 mette il Leone davanti a uno specchio. Non per ridimensionarlo, ma per aiutarlo a ritrovare equilibrio tra affermazione personale e collaborazione. È un mese in cui la forza non sta nel dominare la scena, ma nel capire quando fare un passo indietro per farne due avanti. Sul lavoro emergono confronti importanti, soprattutto con superiori o collaboratori. Febbraio ti chiede di gestire il potere con intelligenza, evitando scontri inutili. Le tue capacità sono riconosciute, ma vanno dimostrate con fatti più che con parole. Attenzione alle spese legate all’immagine: non tutto ciò che brilla è davvero necessario. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

L'oroscopo del 20 gennaio 2026 per il Leone si focalizza sulle relazioni, invitandoti a riflettere sulle scelte da compiere con il cuore piuttosto che con l'orgoglio.

