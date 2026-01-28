Oroscopo del 29 Gennaio 2026 Luna in Gemelli e il Trionfo dell’Aria

Questa mattina a Roma si apre con una Luna in Gemelli, portando energia mentale e voglia di fare. Le stelle indicano che oggi è il giorno giusto per mettere in fila idee e progetti, sfruttando la rapidità di pensiero. Chi ha intenzione di affrontare compiti complessi dovrebbe agire con determinazione, perché le condizioni astrali favoriscono la lucidità e la chiarezza mentale.

Il Cielo sopra Roma: Analisi Astrale del Giorno Buongiorno, lettori di RomaDailyNews. Il giovedì si apre con una configurazione planetaria che premia l’intelligenza e la rapidità d’esecuzione. La Luna nel segno dei Gemelli si trova in un aspetto armonioso con il Sole in Acquario, creando un “Trigono d’Aria” che spazza via le nebbie dell’indecisione. È una giornata elettrica per i contatti, ideale per chi deve muoversi nel traffico della Capitale per incontri d’affari o per chi cerca risposte immediate. Mercurio, ancora solido in Capricorno, fa da contrappeso: sognate pure in grande, ma assicuratevi che i conti tornino. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

