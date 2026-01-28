Oroscopo del 29 Gennaio 2026 Luna in Gemelli e il Trionfo dell’Aria

Questa mattina a Roma si apre con una Luna in Gemelli, portando energia mentale e voglia di fare. Le stelle indicano che oggi è il giorno giusto per mettere in fila idee e progetti, sfruttando la rapidità di pensiero. Chi ha intenzione di affrontare compiti complessi dovrebbe agire con determinazione, perché le condizioni astrali favoriscono la lucidità e la chiarezza mentale.

