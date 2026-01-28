Orologio dell’Apocalisse 2026 | l’umanità a 85 secondi dalla fine

Questa notte le lancette dell’Orologio dell’Apocalisse sono state spostate a 85 secondi dalla mezzanotte. È il livello più vicino mai registrato, segno che l’umanità si trova a un passo dalla catastrofe. La decisione si basa su molteplici fattori, tra cui le tensioni globali e le crisi ambientali. La notizia ha fatto il giro del mondo, lasciando tutti più preoccupati.

Quanto è lontana la fine del mondo? Secondo l’Orologio dell’Apocalisse, mai così poco. Le lancette del celebre Doomsday Clock sono state spostate a 85 secondi dalla mezzanotte, la soglia simbolica della catastrofe globale. Quattro secondi in meno rispetto al 2025, quando il margine era di 89 secondi. L’annuncio arriva dal Bulletin of the Atomic Scientists, la rivista fondata nel 1945 da Albert Einstein, Robert Oppenheimer e altri scienziati nucleari dell’Università di Chicago. Dal 1947, l’orologio rappresenta in forma metaforica quanto l’umanità sia vicina all’autodistruzione. Le minacce che spingono le lancette avanti.🔗 Leggi su Funweek.it

Orologio dell’Apocalisse 2026, il mondo è a 85 secondi dalla mezzanotte nucleare: È il valore più vicino alla catastrofe che si sia mai vistoPiù vicini che mai al disastro. Mancano 85 secondi alla mezzanotte. È l’allarme lanciato in queste ore dal Bulletin of the atomic scientists. notizie.com

Quant’è lontana la Fine del mondo? L’annuncio oggi alle 16:00 DIRETTAQuanto tempo manca alla fine del mondo? Alle 16 ora italiana, in diretta streaming, sarà aggiornato l’Orologio dell’Apocalisse, il metaforico strumento che misura il tempo, e il pericolo, che si ... ansa.it

"85 secondi alla mezzanotte" L'Orologio dell'Apocalisse è più vicino che mai alla mezzanotte. Le sue lancette sono state spostate in avanti da 89 a 85 secondi alla mezzanotte che simboleggia la catastrofe globale. Lo annuncia il Bulletin of the atomic scientist - facebook.com facebook

Oggi il @BulletinAtomic ha spostato le lancette dell'Orologio dell'Apocalisse da 89 a 85 secondi alla mezzanotte: mai l'umanità è stata così vicina alla possibilità di una #guerranucleare, secondo gli scienziati atomici. Ma i governi pensano al #riarmo, anziché x.com