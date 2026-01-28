Orient Day l’università raccontata da chi la vive La nuova iniziativa del Russell-Newton

L’Orient Day torna a far parlare di sé all’Università con una nuova iniziativa. Questa volta, gli studenti e i diplomandi avranno l’opportunità di ascoltare direttamente chi vive la facoltà e il mondo del lavoro. L’idea nasce da Lorenzo Nesi, un ex allievo dell’Istituto e laureato in matematica, e trova il sostegno della Dirigente Scolastica Anna Maria Addabbo. L’obiettivo è offrire un punto di vista reale e senza filtri sul percorso universitario, per aiutare i ragazzi a capire meglio cosa aspettarsi.

L'iniziativa, nata da un'idea di Lorenzo Nesi - laureato in matematica ed ex allievo dell'Istituto - e fortemente sostenuta dalla Dirigente Scolastica Anna Maria Addabbo, punta a offrire ai diplomandi uno sguardo autentico e senza filtri sul percorso universitario e professionale.

