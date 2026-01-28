Ordine chiaro | 4-3-3 per il Milan? Nella rosa attuale non ci sono le caratteristiche

Il giornalista Franco Ordine torna a mettere in discussione il possibile modulo del Milan di Allegri. Secondo lui, nella rosa attuale non ci sono i giocatori adatti per un 4-3-3. Nonostante le voci, sembra che il tecnico non abbia molte opzioni per cambiare formazione. La squadra continua a giocare con altri schemi e il rischio di adattarsi a un sistema che non si adatta ai giocatori resta alto.

"C’è chi sostiene per esempio che la prova di Roma ha evidenziato un evidente calo di talune caratteristiche mostrate nelle occasioni precedenti. Il riferimento preciso è ai due attaccanti (Leao e Nkunku) dimostratisi “molto passivi”". Il giornalista Franco Ordine ha parlato del Milan di Massimiliano Allegri nel suo pezzo per 'Il Corriere dello Sport': "Il rilievo è fondato e ha una spiegazione di cui bisogna tener conto". Ordine sottolinea di come Leao e Pulisic siano ancora alle prese con problemi fisici e non siano al meglio. Il giornalista parla anche dei miglioramenti del Milan nei secondi tempi di gioco, cosa che spesso viene sottovalutata. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Al termine di Fiorentina-Milan, Massimiliano Allegri ha commentato la possibilità di apportare modifiche alla formazione, sottolineando che le caratteristiche per altri moduli sono presenti nel gruppo.

