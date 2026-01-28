Operazione contro la pedopornografia | arresto in flagranza nel Napoletano

La Polizia di Stato ha arrestato un uomo nel Napoletano durante un’operazione contro la pedopornografia online. Gli agenti sono intervenuti in flagranza di reato e hanno sequestrato materiale illecito. L’intera operazione è stata coordinata dalla Procura di Napoli, che ora seguirà gli sviluppi del caso.

L'operazione della Polizia di Stato contro la pedopornografia online coordinata dalla Procura di Napoli. Il 20 gennaio u.s., la Polizia di Stato, nell'ambito di un'operazione finalizzata al contrasto della pedopornografia online, ha proceduto all'arresto in flagranza di reato di un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Napoli, per detenzione di ingente quantitativo di materiale pedopornografico. L'attività investigativa, coordinata dalla Procura partenopea, è stata avviata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Campania, che ha acquisito rilevanti elementi probatori grazie all' analisi informatica di alcuni dispositivi nella disponibilità dell'indagato.

