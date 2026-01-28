Operai al freddo promosso sciopero di 4 ore in Cnhi per protestare

Gli operai della Cnh Industrial di Lecce hanno deciso di scioperare per quattro ore, protestando contro le condizioni di lavoro al freddo e il rischio di dover resistere ancora per anni in ambienti insalubri. La Fiom Cgil denuncia che i lavoratori sono costretti a lavorare in condizioni dure, senza un'adeguata soluzione in vista. La situazione resta critica e i dipendenti chiedono interventi immediati.

La decisione per domani dopo la riunione tra rappresentanti per la sicurezza e azienda. La Fiom Cgil ha invitato i lavoratori a incrociare le braccia a fine turno LECCE – Gli operai della Cnh Industrial (colosso mondiale della produzione di macchine movimento terra) lavorano al freddo, con la prospettiva di restarci per altri quattro anni almeno: è quanto denuncia la Fiom Cgil, che per sollecitare una soluzione capace di rendere vivibile l'ambiente di lavoro, su mandato dell'assemblea dei lavoratori, ha proclamato quattro ore di sciopero a fine turno. I lavoratori incroceranno dunque le braccia domani, giovedì 29 gennaio.

