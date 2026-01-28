Open Lab | Tuturano ti vorrei | incontro nella Gala House
Giovedì 29 gennaio, alle 17.30, la Gala House di Tuturano apre le porte a un evento pubblico. Si chiama “Open Lab: Tuturano ti vorrei” e mira a far conoscere le attività rivolte a tutte le età, dai bambini agli adulti. La serata offre un’occasione per scoprire cosa si può fare nella Casa di Quartiere e coinvolgere la comunità locale.
Giovedì 29 gennaio, a partire dalle ore 17.30, la Casa di Quartiere di Tuturano “Gala House” accoglie l’incontro “Open Lab: Tuturano ti vorrei”, una festa pubblica per presentare le attività rivolte a bambini, giovani e adulti. Dal mese di febbraio, esperti, appassionati e ospiti animeranno lo spazio con attività gratuite e multidisciplinari. I laboratori e i percorsi formativi proposti prevedono attività differenziate per contenuto e target: dalle sperimentazioni artistiche per bambini alla fotografia, dalla street art alla comunicazione digitale, dall’educativa di strada all’autoproduzione musicale.🔗 Leggi su Brindisireport.it
