Open Lab | Tuturano ti vorrei | incontro nella Gala House

Giovedì 29 gennaio, a partire dalle ore 17.30, la Casa di Quartiere di Tuturano “Gala House” accoglie l’incontro “Open Lab: Tuturano ti vorrei”, una festa pubblica per presentare le attività rivolte a bambini, giovani e adulti. Dal mese di febbraio, esperti, appassionati e ospiti animeranno lo spazio con attività gratuite e multidisciplinari. I laboratori e i percorsi formativi proposti prevedono attività differenziate per contenuto e target: dalle sperimentazioni artistiche per bambini alla fotografia, dalla street art alla comunicazione digitale, dall’educativa di strada all’autoproduzione musicale.🔗 Leggi su Brindisireport.it

Il 15 dicembre alle ore 15:00, presso la “Gala House” di Tuturano, si terrà un incontro pubblico per presentare l’iniziativa “Tuturano Ti Vorrei”.

