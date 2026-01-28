Onana può tornare all’Inter? Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra | svelato il piano per il post Sommer

L’Inter sta studiando il ritorno di Onana, secondo alcune indiscrezioni dall’Inghilterra. La società nerazzurra avrebbe in mente un piano preciso per sostituire Sommer, che si sta rivelando una pedina importante tra i pali. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi, mentre i tifosi sperano in una mossa che possa rafforzare la squadra in vista delle prossime gare europee.

L’Inter si muove sul mercato e punta a rinforzare il portiere.

Fabrizio Romano - Vicario è il nome in pole position per l'Inter: il portiere vuole tornare in Italia, ha già parlato con i compagni di Nazionale e ha già dato il suo ok ai nerazzurri. E' un pallino di Ausilio, che lo voleva già per il post Onana. - facebook.com facebook

Vicario è il nome in pole position per l'Inter: il portiere vuole tornare in Italia, ha già parlato con i compagni di Nazionale e ha già dato il suo ok ai nerazzurri. E' un pallino di Ausilio, che lo voleva già per il post Onana @FabrizioRomano x.com