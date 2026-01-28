omicidio anguillara il figlio di federica torzullo affidato ai nonni e al sindaco

Il bambino di 10 anni, rimasto orfano della madre Federica Torzullo, sarà affidato ai nonni materni. Il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, agirà come tutore. La decisione arriva dopo l’omicidio della madre, uccisa dal marito Claudio Carlomagno. Ora il bambino dovrà affrontare il dolore in un ambiente sicuro, sotto la protezione delle persone più vicine.

Il bambino di 10 anni, rimasto orfano della madre Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, resterà sotto la custodia dei nonni materni, con il sindaco di Anguillara Sabazia, Angelo Pizzigallo, come tutore. La decisione è stata presa dal Tribunale per i minorenni di Roma durante l’udienza di oggi, 28 gennaio, durata un’ora e venti minuti. Il piccolo già viveva con i nonni dalla sera del delitto e l’alternativa di collocarlo temporaneamente in una casa famiglia, è stata scartata dagli esperti che hanno ritenuto che separarlo dai suoi unici punti di riferimento rimasti avrebbe provocato ulteriore sofferenza. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Il Tribunale dei minori di Roma ha deciso di affidare il bambino di Federica Torzullo ai nonni materni.

A Anguillara, il figlio di Federica Torzullo è stato affidato temporaneamente ai nonni materni e al sindaco Pizzigallo.

Argomenti discussi: Omicidio Anguillara, Ammaniti: Il bambino rivivrà il trauma per sempre. Non gli va detto tutto, social e tv non aiutano; Confessione di Carlomagno sull’omicidio di Federica Torzullo ad Anguillara: paura per la perdita del figlio; Trovati morti i genitori di Claudio Carlomagno, reo confesso del femminicidio di Federica Torzullo; Femminicidio Anguillara, pm: Delitto efferato e violento. Marito non risponde al gip.

