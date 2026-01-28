Omaggio a ‘Kind of Blue’ Batte il cuore del jazz
Siena rivive il suo legame con il jazz. La città si anima con un omaggio a ‘Kind of Blue’, il capolavoro di Miles Davis. Sul palco, musicisti e appassionati si riuniscono per celebrare un classico che ha fatto scuola. Un evento che riporta il cuore del jazz nel cuore della Toscana.
Siena e il jazz tornano a incontrarsi nel segno di un capolavoro assoluto della musica del Novecento. Venerdì (30 gennaio) alle 17.30, nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, il ciclo "I Venerdì di Siena", diretto e condotto da Francesco Ricci per Toscanalibri e il Comune di Siena, propone un appuntamento dedicato a ‘Kind of Blue’, l’album che nel 1959 cambiò per sempre il linguaggio del jazz e il modo stesso di intendere l’improvvisazione. Pietra miliare, uno di quei ‘fatti culturali’ che hanno un ‘prima’ e un ‘dopo’. Firmato da Miles Davis e impreziosito dalla presenza di John Coltrane, ‘Kind of Blue’ non è soltanto il disco jazz più venduto di sempre, ma un’opera che ha saputo attraversare generazioni e confini, influenzando musicisti di ambiti diversissimi, dal rock alla musica colta contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it
