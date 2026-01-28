Siena rivive il suo legame con il jazz. La città si anima con un omaggio a ‘Kind of Blue’, il capolavoro di Miles Davis. Sul palco, musicisti e appassionati si riuniscono per celebrare un classico che ha fatto scuola. Un evento che riporta il cuore del jazz nel cuore della Toscana.

Siena e il jazz tornano a incontrarsi nel segno di un capolavoro assoluto della musica del Novecento. Venerdì (30 gennaio) alle 17.30, nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, il ciclo "I Venerdì di Siena", diretto e condotto da Francesco Ricci per Toscanalibri e il Comune di Siena, propone un appuntamento dedicato a ‘Kind of Blue’, l’album che nel 1959 cambiò per sempre il linguaggio del jazz e il modo stesso di intendere l’improvvisazione. Pietra miliare, uno di quei ‘fatti culturali’ che hanno un ‘prima’ e un ‘dopo’. Firmato da Miles Davis e impreziosito dalla presenza di John Coltrane, ‘Kind of Blue’ non è soltanto il disco jazz più venduto di sempre, ma un’opera che ha saputo attraversare generazioni e confini, influenzando musicisti di ambiti diversissimi, dal rock alla musica colta contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Omaggio a ‘Kind of Blue’. Batte il cuore del jazz

Approfondimenti su Kind of Blue Omaggio

La lunga notte del jazz: Paolo Fresu in Kind of Miles è un progetto che unisce musica e teatro, ispirato all’opera di Miles Davis.

L'evento Notte del Jazz di Como propone un'esperienza unica con

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Kind of Blue Omaggio

Argomenti discussi: Omaggio a ‘Kind of Blue’. Batte il cuore del jazz; Il grande trombettista Paolo Fresu porta a teatro l'omaggio a Miles Davis in Kind of Miles; Il grande trombettista Paolo Fresu porta a teatro l'omaggio a Miles Davis in Kind of Miles; Musica e teatro nel nome di Miles Davis.

Omaggio a ‘Kind of Blue’. Batte il cuore del jazzSiena e il jazz tornano a incontrarsi nel segno di un capolavoro assoluto della musica del Novecento. Venerdì (30 gennaio) alle 17.30, nella Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico, il ciclo I Venerdì di ... lanazione.it

Empoli JAZZ Festival. . Kind of Bill - Omaggio a Bill Evans feat. Dado Moroni, Joe La Barbera, Eddie Gomez il 15 luglio a Empoli Jazz Summer Festival 2024 - facebook.com facebook