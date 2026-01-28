Oltre le barriere da trent’anni | il compleanno speciale di Avocad

A Nardò, l’associazione Avocad spegne trent’anni di attività. Da sempre, si prende cura delle persone con disabilità, offrendo assistenza e supporto ogni giorno. La famiglia di Avocad si prepara a celebrare questo importante traguardo con una festa che ricorda tre decenni di impegno e passione.

NARDO' - Tutto pronto da tempo nella grande famiglia A.VO.C.A.D. di Nardò per festeggiare i trent’anni dell’associazione che dal lontano 1996 non ha mai smesso di prendersi cura delle persone con disabilità cognitiva e funzionale, fornendo assistenza e supporto continuo nella loro quotidianità e offrendo servizio di trasporto, doposcuola, favorendo la partecipazione ad attività ludiche e didattiche attraverso la collaborazione con Enti, Istituzioni e altre associazioni del territorio. La settimana si concluderà con la grande festa in programma domenica prossima, 1 febbraio, a partire dalle 18, presso la sede A.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Approfondimenti su Avocad Nardo

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Avocad Nardo

Argomenti discussi: Roma al Lavoro. Dalla Reclusione all'Inclusione: oltre le barriere - Quotidiano La Voce; Inclusione in campo, senza barriere: il modello della Oltre Sport; In vista delle paralimpiadi sport e inclusione: oltre ogni barriera - In Terris; Villaggio Lakota oltre l’ostacolo: Qui si superano tutte le barriere.

Successo per la quarta edizione di Accelerando oltre le barriereAll’Autodromo di Vallelunga a Campagnano di Roma, si è svolta la quarta edizione della manifestazione Accelerando oltre le barriere. L'evento è stato oragizzato da Sinapsi Autistic Angels Track ... rainews.it

I campioni paralimpici a Loceri: così gettiamo il cuore oltre le barriereVolontariato, assistenza a chi soffre. Un cuore d’oro che batte forte per i più bisognosi. L'associazione San Pietro è una realtà che rende ancora più bello Loceri, borgo degli ulivi, culla ... unionesarda.it

L'adrenalina è inclusiva nel Giardino del liceo tra tunnel e ponti sospesi. Un parco avventura nell' istituto Piero della Francesca, annesso al Convitto Nazionale di Arezzo, aperto anche a ragazzi con disabilità. L'emozione del volo oltre le barriere - facebook.com facebook

Conferenza Stampa di Presentazione Il progetto RispettosaMente Connessi Il Pa.Di. oltre le barriere Un’iniziativa per promuovere inclusione, rispetto e connessioni consapevoli. x.com