Oltre 20mila euro vinti a Castellina Marittima con il SuperEnalotto

Una grossa vincita al SuperEnalotto ha portato oltre 20mila euro a Castellina Marittima. Un giocatore ha centrato un ‘5’ da 23 punti, portando a casa una somma che supera i 20mila euro. La fortuna, questa volta, si è fermata in provincia di Pisa, pochi giorni dopo la vincita di 50mila euro con il Gratta e Vinci a Cisanello. La notizia ha fatto il giro tra i residenti, che ora sperano di essere i prossimi a portare a casa un “jackpot” così ricco.

La fortuna bacia ancora la provincia di Pisa. Dopo la vincita di 50mila euro con il Gratta e Vinci 'Maxi Miliardario New' in una tabaccheria di Cisanello, la dea bendata, come riporta Agipronews, ha fatto tappa a Castellina Marittima dove è stato centrato un '5' da 23.123,79 euro presso l'Hotel. Argomenti discussi: Pederobba baciata dalla fortuna: vinti oltre 32mila euro al Lotto; La dea bendata bacia Novara: vinti più di 23mila euro in città; La fortuna bacia la Brianza: vinti 13mila euro a 10eLotto; Lotto, vincita a San Giovanni Valdarno. Pederobba baciata dalla fortuna: vinti oltre 32mila euro al Lotto Estrazione fortunata martedì 20 gennaio in una ricevitoria di via Case Rosse. L'ultimo concorso del Lotto aveva distribuito premi per 4,6 milioni di euro in tutta Italia, a Rovigo messa a segno una vincita. La fortuna bacia la Brianza: vinti 13mila euro a 10eLotto Giornata fortunata per i giocatori brianzoli e lombardi di 10eLotto. Nell'ultimo concorso di giovedì 22 gennaio infatti, in Regione sono stati vinti 151mila euro di cui 13mila finiti nelle tasche dei giocatori brianzoli.

